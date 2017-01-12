﻿假米輸港可能性低 米業掌門人 拆解橡筋米

近日接連出現假米疑雲，人人搓米試驗，食環署到有關食肆檢走米飯化驗。老牌米商、米王之子林世豪以專家身份拆解「假米」迷思，他指坊間流傳的「假米」片段存兩大特點，一是屬於「凍飯」，其二曾經炒過，凍飯變硬，加上「有油包住，容易捽長」，他指有關米飯屬「假米」的機會很低。他強調，本港入口食米均附保證書，消費者可以放心食用。







日前網上流傳一段「橡筋怪米」的片段，有女食客在酒樓進食一碟「照燒鰻魚炒飯」，發現飯粒韌性十足；她用手捽飯粒，飯粒竟愈捽愈長，質感似橡筋。亦有市民到快餐店購買一盒「鹹魚雞粒炒飯」回家，吃後四小時感肚脹和不適，事主用手捽飯粒，亦發現愈捽愈長。兩宗個案引起市民擔心「假米」流入市面，有人向食環署投訴，署方檢走米飯樣本，正在化驗，暫未有結果。



「炒飯粒冷卻易搓成條狀」



已故「米王」林烱燦之子、金源米業董事總經理林世豪，近日收到多段相關「假米」片段，他接受本報訪問時直言：「睇完覺得好好笑！」



他以專家身份拆解「假米」疑雲，指兩宗個案有共通點：就是「凍咗嘅飯」以及「炒飯」。他分析，平時進食的米飯熱，較為「黏手」，但「凍飯」稍為乾硬，炒飯加入食油、豉油、鹽及糖等烹煮，飯粒才可炒到一粒粒，「有油包住啲飯，係容易捽長同捽到變條狀嘅」。



至於稻香酒樓稱使用內地五湖珍珠米，他稱：「一般珍珠米外腍，米心比較硬身，米粒裏面韌過出面……愈捽愈長並唔奇。」



從事家族米業生意的林世豪，經常到不同地方試米，他稱從未聽過「假米」或「塑膠米」：「膠係唔會變形，點畀你搓圓撳扁？有無可能我擺BB彈落去，你會食唔出？」他指，米種類很多，米質大不同。「香港人食一般香米較為腍身，煲仔飯就會較為硬身，近年興啲有功能嘅米，好似適合糖尿病人食嘅低升糖指數米，又會硬身啲。」他稱，其公司入口的白米，經過兩次近紅外線機器檢視，將當中石米立或膠碎等雜質篩走，確保全是白米。



進口米附有證書



對於有指飲食業為了降低成本而採用較便宜的米碎，他直指「米碎」都是米：「可能係運送或包裝過程中有破損，崩咗或者唔完整，但都係米。」他指內地有不少「靚米」，進口本港的食米全部附有證書，市民可絕對放心食用。



稻香酒樓集團昨天表示，會全力配合食安中心及食環署調查。大家樂快餐店則表示，未有進一步資料補充，該快餐店日前回應指非常關注事件，強調一向重視食物安全，有嚴謹採購指引及政策，確保食材及產品符合安全及質量要求。