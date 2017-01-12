﻿「皮膚吸金屬」練專注 補習天王推廣另類教學

中學文憑試競爭激烈，不少學生參加校外模擬試熱身。私人補習社「星河教育」及慈善機構「青年天地發展基金」上月舉辦模擬試，吸引近千人參加，有參加者在討論區大吐苦水，批評英文科「補習天王」范浩揚（K.OTen，圓圖）在考場推廣「皮膚吸金屬」等課程，聲稱可增強專注力幫助學習，並即場派發報名表，疑似借模擬試推銷另類課程。



由星河教育及青年天地發展基金等機構舉辦的「九展‧星河‧模擬戰」，於上月二十七及三十日在九龍灣國際展貿中心舉行，為學生提供英文及數學模擬試。



有自稱參加該模擬試的網民在「LIHKG討論區」指，范浩揚在試場播放多段外國紀錄片，聲稱透過簡單訓練後，可蒙着雙眼透視物件，和用皮膚吸起金屬，並即場派發「學習能力及專注力提升訓練（班）」報名表，聲稱可提升學習表現。



其間有學生大笑，范浩揚即說：「你哋可以繼續話我黐線，但七個月之後（放榜），今日笑嘅人將會再笑唔出，今日認真聽我講嘅人，我哋會繼續笑落去！」他又大聲叫道：「你笑咩笑？我一定好長命，我一定睇到呢一日！」



范浩揚日前在facebook留言：「用教育造福社群係我天命」，又說有關訓練是有權威科研根據，「強化五感能力後便會如小朋友一樣，會有更佳學習能力」。記者昨向星河教育及青年天地發展基金查詢，惟至截稿前尚未回覆。



屯門宣道中學有約十名學生參加模擬試，該校校長表示，早前青年天地發展基金以電郵提供免費模擬試資料，故向校內中六學生轉達，讓學生自行參加，但強調電郵未有提及星河教育及其他課程的資料。



醫生：未聞有關理論



精神科專科醫生曾繁光表示，從未聽聞皮膚吸附金屬可訓練專注力，認為保持心情放鬆是最佳方法，「深呼吸、靜坐都可以放鬆自己」。