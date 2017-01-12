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﻿深圳灣口岸失蹤四日 兩少女家鄉尋回

2017-01-12 列印
洪智美
黎方瑜
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　　屯門兩名中學女生，四日前聯袂到回內地後失蹤，經中港兩地警方追查，證實兩人返回福建廈門探親，安全無恙，日內將返回本港。

　　該兩名女學生分別為黎方瑜（十二歲）及洪智美（十四歲），同居住屯門區，並入讀同一所中學中一班，兩人十分投契。據悉，其中一名少女為福建廈門人，多年前隨家人來港定居。

　　據消息稱，有人十分懷念家鄉親人，經常想回鄉探訪，但因仍要上課，不獲家人允許，便在本月八日，未有向家人透露，相約好友一同經深圳灣口岸回內地，並乘車直奔家鄉。在港家人發覺她們失蹤，感到擔憂，遂報警求助，本港警方透過中港聯絡機制通報，昨晨內地公安人員在廈門尋獲她們，兩人均安全，家人亦趕至當地，稍後會陪同回港銷案。
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