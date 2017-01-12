﻿黃仁龍入庭撐曾蔭權

前律政司司長黃仁龍（見圖）昨早到法庭「撐曾」，並且在入庭前，與曾經共事七年的曾蔭權握手和交談，隨即步入法庭內，並由曾蔭權的代表律師帶領，坐在曾蔭權「親友席」的第一排座位，與曾蔭權妹妹曾璟璇同坐，黃休庭期間先行離開，記者問及是否特意前來支持及關心曾蔭權，他微笑表示：「我話咗唔會接受訪問」。



另外，主審法官陳慶偉昨表示，收到一名陪審員的手寫便條，內容指僱主對其出任為期二十六天審訊的陪審員表現不快，陳官強調，根據陪審員條例，任何僱主不得因僱員須出任陪審員下，而終止僱用或威脅終止僱用其僱員，或在任何方面歧視其僱員，否則均屬違法，一經定罪，可判處罰款二萬五千元及監禁三個月。



