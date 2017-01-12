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﻿違泊「牛肉乾」擬加價50%

2017-01-12 列印
　　違例泊車問題日趨嚴重，政府有意將定額罰款款額上調五成，由現時三百二十元及四百五十元，分別調高至四百八十元及六百八十元，以維持阻嚇作用。運輸及房屋局表明，今年首季會再提交修例建議予立法會審議。 運房局局長張炳良指出，為了打擊違例泊車，政府決定多管齊下，除提高罰則外，還會加強執法、檢討泊車位政策。警方在去年一月至十一月，共發出十四多萬張定額罰款通知書，較一五年同期上升兩成一。警務處將於一月十三日至十九日，進行為期一周的全港行動，打擊違例泊車等違法交通行為。
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