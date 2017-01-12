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﻿網傳有團體辦籃球賽呃錢

2017-01-12 列印
　　多名中學生在網上報稱，參與一個團體計劃於去年三至五月間舉辦的籃球比賽，惟交付按金後，比賽最終「流產」，按金亦未有退回，懷疑受騙，已於上周向警方報案。

　　據了解，最少九名球隊的成員，未能取回合共二千七百元的按金。據涉事團體的網站資料顯示，有關比賽的舉辦日期及時間均列有「會因應賽事而作出調整」等字句。
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