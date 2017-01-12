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﻿佛山返港10歲童 感染甲流H7

2017-01-12 列印
■立會議員麥美娟打針一刻，面容痛苦。
■議員呼籲市民接受注射流感疫苗。
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　　本港正值流感高峰期，日前一名十歲男童與家人返廣東佛山探親後，感染甲型流感H7病毒，情況穩定，是過去一個月第四宗外地傳入個案。食物及衞生局副局長陳肇始昨指出，禽流感的風險一直存在，呼籲市民不要觸碰活家禽，前往外地時不要到活家禽街市，亦不要觸碰活家禽，亦要經常保持衞生和洗手。

　　衞生防護中心昨早派員到立法會，為議員注射流感疫苗，工聯會麥美娟被拍到打針一刻，面容甚痛苦。麥美娟其後在社交網站留言，坦言自小已很怕打針，但明白若不幸染上流感，最嚴重可致命，呼籲大家應及早接受疫苗注射。
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