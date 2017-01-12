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﻿美股中段升31點

2017-01-12 列印
　　美國周三股市個別發展，杜指中段報一九八八六點，升三十一點；納指則報五五四二點，跌九點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點六四港元，跌零點二一港元；中移動美國預託證券價格則見八十四點六三港元，跌零點三七港元。紐約期金中段報每盎司一千一百八十五點一美元，跌零點四美元；紐約期油則報每桶五十二點三六美元，升一點五四美元。
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