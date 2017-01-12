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﻿豐田召回港1.2萬輛貨Van維修

2017-01-12 列印
　　被行內稱為「貨Van之王」的日本豐田Hiace柴油客貨車，柴油引擎內之燃油噴嘴、油泵喉管及油泵零件可能因耐用性不足，出現燃油洩漏問題，宣佈全球回收二十三萬二千部檢查或更換部件，本港佔其中約一萬二千部。

　　皇冠車行發言人回覆本報查詢，指涉事客貨車的製造日期是一一年九月至一五年十一月，強調沒有即時危險，維修需時一天半，現時已聯絡約二千個車主，目標今年底聯絡所有車主。
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