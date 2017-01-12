 Advertisement
  • 2017年1月12日 星期四
  • 20º
  • 78%
熱門： 張繼聰曾俊華景泰苑海洋公園志燊

日報新聞 > 港聞

﻿「頭條Jetso」App勁送 BIGBANG世界級演唱會入場券，總值超過$17,000!

2017-01-12 列印
Previous Next

　　「頭條Jetso」App二○一七年帶來重磅世界級JETSO!而家只需要上「頭條Jetso」App玩簡單遊戲，即有機會贏得全城一票難求嘅「BIGBANG10 THE CONCERT - '0.TO.10' FINAL IN HONG KONG」BIGBANG首個香港戶外演唱會入場券兩張(價值四千三百七十六蚊) ，門劵總值超過一萬七千蚊!

　　今次BIGBANG演唱會喺東九龍郵輪碼頭廣場舉行，想睇到五子同台演出，梗係要捉緊今次難得機會，同一眾VIP感受現場氣氛！提提大家，參加者除咗回答一條簡單問題，記得日日上嚟玩同SHARE埋畀多D朋友，增加中獎機會。BIGBANG 十周年舞台等緊你哋班VIP，遊戲玩到今個月十五號，仲唔快D上「頭條Jetso」App啦！演唱會當日將會實施特別交通安排，VIP們記住預先上www.elf-asia.eventbrite.com登記由主辦單位免費提供嘅接駁交通服務呀！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd