﻿強調非社會主義者 林鄭辭職去馬

特首梁振英決定不角逐連任後，政務司司長林鄭月娥「不得不重新考慮」參選特首一個月後，昨天宣佈請辭政務司司長一職，如獲中央批准，她將參選特首。她昨早出席政府內部研討會，稱昨天是「有趣及巧妙」的一天，又提出香港八大願景，她強調自己不是「社會主義者」。



林鄭昨傍晚會見傳媒，宣佈已向特首請辭政務司司長，正尋求中央批准。她稱：「在這個時候請辭只有一個原因。」如辭職得到中央批准，她打算參加特首選舉，並「希望盡快同大家分享下一步的工作」。



她指，能為市民服務三十六年，是個人榮幸。她感謝現任及過去兩任特首的支持、所有政治委任官員的團體合作、各級公務員的盡忠職守及努力，以至不同工作崗位上曾共事的立法會議員、區議員，及專業團體等。特首辦發新聞稿指，特首梁振英收到林鄭的請辭，已呈交中央，林鄭今日起休假，由勞工及福利局局長張建宗署任政務司司長職務。



張建宗署任政務司司長



林鄭昨早出席由隸屬政務司司長的「效率促進組」舉辦的政府內部研討會，題為「發展中城市的政府角色」。據了解，她閉門致辭時指，昨天是「有趣及巧妙」的一天，花了一小時大談香港八大新願景，包括要有決心及信心發揮優勢、發展多元經濟創造更好職位、培育年輕人、平衡發展、讓弱勢社群分享經濟成果、締建一個包容同關懷的社會、捍衞「一國兩制」及把握未來機遇。



與會嘉賓、民主思路召集人湯家驊透露，林鄭致辭中用了相當大篇幅談及理財，認為近年累積大量財政儲備，香港應加強福利開支，但她澄清自己並非「社會主義者」，又稱資本主義十分適合香港。



多名問責局長出席研討會，包括署理財政司司長陳家強、政制及內地事務局局長譚志源、運房局局長張炳良、發展局局長陳茂波，及商經局局長蘇錦樑等。研討會的演講嘉賓中有不少被傳是林鄭的競選辦班底成員，包括行會成員陳智思，以及社企創辦人魏華星。



葉劉歡迎有競爭



據悉，林鄭在閉門午餐會中稱自己是天主教徒，是次參選是在天主感召下作出的決定。另外，林鄭又談到很多批評她也可以忍受，但最令她難受的是有報道指部份政務官不喜歡她；林鄭稱如果工作時令人有不快的感覺，願意為此道歉。



宣佈參選特首的新民黨主席葉劉淑儀發表聲明，歡迎有競爭的選舉，期望各參選人透過向社會闡釋政綱及施政理念，讓香港有公平、公開、公正的特首選舉。辭職踏入三十三日仍未獲批的財政司司長曾俊華，至截稿前仍未有現身。



