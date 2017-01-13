﻿建制撐工作能力強有承擔

林鄭月娥積極為參選下屆特首備戰，不少政界人士讚她是有能力、有承擔的人；但非建制派則明言，若林鄭延續梁振英的強硬路線，不會支持她。



「民主思路」召集人湯家驊稱，林鄭是有能力的官員，她的治港理念較接近民主思路的看法；但他表明，自己現階段不會為任何人擔任競選工作。工聯會議員黃國健讚揚林鄭工作能力強、有承擔，但工聯會須召開理事會，才決定提名誰人出選。



在選委會選舉時協調非建制派名單的資訊科技界議員莫乃光明言，若林鄭延續梁振英的路線，很難想像非建制派會支持她參選；公民黨黨魁楊岳橋則強調，港人過去五年已見過不少「偽術」，表明不願再有「偽術」高超的人出任下屆特首。