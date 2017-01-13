﻿「好打得」拆彈不手軟 縱橫官場36載 硬朗著稱

林鄭月娥縱橫官場三十六年，以作風硬朗見稱，晉升問責官員後，被人形容為「好打得」，出任政務司司長後，帶領一眾新問責局長，更被人封為「局長奶媽」。現年五十九歲的林鄭，自小勤奮拼搏，求學時期幾乎年年考第一，加入政府後處理不少燙手山芋，「拆彈」從不手軟。



林鄭月娥出身基層家庭，五兄弟姊妹中排行第四，是家中第一個考入大學者。求學時期品學兼優的她，小一至中七均讀嘉諾撒聖方濟各書院，十三年都考第一，僅在小學一次中期考試考得第四名，回家後大哭一場，下次考試又爭回第一。



她曾向傳媒透露，讀大學時有「兩個污點」，包括曾活躍參與學生運動，與民主黨李永達及單仲偕是「同一夥人」，投考政務官前六個月，曾到政府總部靜坐示威；另曾組織清華大學交流團，李、單兩人亦是團員，沒想到仍獲政府聘用。



她在一九八○年加入政府，曾任職多個部門，處理不少爭議政策。出任社署署長時已展露其「好打得」作風，在社福界大力反對下，於○三年決定大幅削減綜援一成一，引發千人大遊行。○七年出任發展局局長時，政府清拆中環皇后碼頭引起保育團體群起反對，她單人匹馬走到碼頭與絕食人士對話，在群眾面前「企硬」指碼頭不能不遷不拆，最終皇后碼頭被拆及重置，另嚴打新界村屋僭建、規管地產商興建發水樓、降低舊樓強拍門檻等，亦引起不少迴響。



常為下屬抱打不平



一二年升任政務司司長後，林鄭月娥處理的事件愈見棘手及政治化，包括國民教育風波、政改諮詢引發佔領運動、鉛水事件、退保諮詢，以至近期的西九故宮博物館爭議，均顯露其強硬處事作風，引來各界批評。而她亦因為四出為新官撲火，得到「局長奶媽」稱號。



林鄭月娥曾多次表明不考慮任特首，多番萌去意。早在一二年梁振英上任前，她原本打算到英國陪伴丈夫及兒子，最後在丈夫鼓勵下繼續為市民服務，更表明沒有野心問鼎特首寶座。至去年十一月底，她出席一個論壇以「香港新願景」發表主題演講，當時強調並非特首選舉綱領，而是她的臨別贈言。



但不足兩星期後，梁振英宣佈不角逐連任，林鄭月娥隨即態度「急轉」，聲言「不得不重新考慮參選特首」，至昨日正式宣佈辭職，為參選做準備。