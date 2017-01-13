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﻿荃灣劏房大火 發現男性焦屍

2017-01-13 列印
■荃灣一劏房昨晚發生火警，消防在單位內發現一具焦屍。
■享和街發生奪命火警，警方為受影響住客登記。
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　　荃灣發生奪命火災！昨晚近七時，荃灣享和街三十三號金城大樓一劏房單位突然起火，濃煙滾滾不住冒出，有街坊發現即報警求助。消防接報到場，動用一隊煙帽隊及開一條喉射水灌救，其間在單位移走一個石油氣樽。

　　火警發生時，有途經大廈外市民稱，火場曾傳出兩、三次爆炸聲。火警約一小時後被救熄，火警期間，消防協助約十名住客疏散到地下安全位置。火警救熄後，消防在起火劏房單位調查時，發現一具焦屍，初步調查後證實為一名中年男子。

　　警方封鎖現場，由於屍體嚴重燒焦，故未能確定死者是否為劏房租客，真正身份有待調查後確定。至於起火原因及有否可疑，消防及警員仍調查中。火警中一名女住客吸入濃煙不適，治療後無大礙。
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