﻿綠置居揀樓 80人多選大單位

房委會首個綠置居項目景泰苑，首批共八十位中籤者昨日揀樓，全日共售出五十八個單位，當中近五百呎最貴「樓王」甫開售已賣出。昨日揀樓人士中，有公屋富戶指一直有意置業，惟私樓間隔不實用，對今次成功「細屋搬大屋」感幸運；有私樓租戶指，其家住公屋的外母中籤，今次成功選購兩房單位，計劃日後同住。本報記者



位於新蒲崗、有八百五十七個單位的景泰苑，昨日邀請首八十位人士率先揀樓，全日共有六十五人出席，共五十八個單位被選購。揀樓原定早上九時開始，但有人提早於八時許到場參閱資料；中午前已有數十個單位被揀選，主要為向東南的大單位。



持頭籌的六十歲薛女士，昨成功以約二百七十萬元，買下面向太子道的最大面積單位，她與丈夫家住青衣，雖然年過六十歲已不受富戶政策影響，但指幸運中籤，決定自置居所，騰出所住的公屋單位，已預期新單位有交通噪音。



500呎「樓王」迅售出



任職公務員的余小姐稱，與父母一家三口現居於何文田愛民邨一個三百多呎單位，屬於公屋富戶並已繳交一倍半租金兩至三年，早有意置業，惟覺得九龍區私樓單位間隔不實用。她今次首度申請即中籤，昨選購了約二百八十萬元的五百呎大單位，成功「細屋搬大屋」，她直言，日後供樓將加重負擔，會「去少兩次旅行」。



與家人租住四百多呎私樓的林先生表示，現時月租八千元，早前曾經申請天水圍的居屋單位，但不合心意，今次家住竹園北邨的外母中籤，他以二百七十九萬元選購了四百多呎的兩房單位，已預留十五萬元作首期，計劃日後與外母同住，方便照顧。



景泰苑是房委會綠置居先導計劃的首個項目，只限綠表申請，最快年中入伙；房委會預留了四百個單位予「家有長者」計劃申請者，另有一百個單位予單身人士。