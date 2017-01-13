﻿環團：20年來路邊空氣無改善

本港在剛過去的周日，多區空氣污染指數「爆錶」，環保組織「健康空氣行動」發表報告，指其實本港在過去二十年路邊空氣污染情況沒改善，去年錄得低能見度時數是五百零九小時，與二十年前的數字相若，而反映路邊空氣污染的二氧化氮（NO2）濃度數值長期高踞不下，導致路邊空氣污染情況無法改善的主因是交通問題。



該會又比較過去十年香港和珠三角的空氣污染數據，發現兩地的可吸入懸浮粒子PM10和二氧化硫（SO2）的減幅顯著，普遍減超過一半，但珠三角的NO2減幅比香港明顯得多，主要是因為部份廠房搬離華南地區，以及過往基數較大，而兩地的臭氧也上升。