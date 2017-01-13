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﻿美股中段跌153點

2017-01-13 列印
　　美國周四股市走軟，杜指中段報一九八○一點，跌一百五十三點；納指則報五五○八點，跌五十五點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點八一港元，跌零點一四港元；中移動美國預託證券價格則見八十四點六七港元，跌零點一八港元。紐約期金中段報每盎司一千二百零二美元，升五點四美元；紐約期油則報每桶五十二點八一美元，升零點五六美元。
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