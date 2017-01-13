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﻿「綠在觀塘」助提升環保意識

2017-01-13 列印
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　　環保署推行的「綠在區區」第三個項目「綠在觀塘」將於一月十七日開放予公眾使用，以支援地區回收工作推行環保教育共建綠色生活。

 項目主要協助社區收集各類回收物料如玻璃樽、電器舊衣、紙/舊書等，並送往合資格的回收商妥善處理；同時籌辦不同形式的環保教育活動，提升居民、學校等的環保意識。
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