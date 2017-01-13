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﻿男子認襲擊會計師 判150小時社服令

2017-01-13 列印
　　任職建築工人因不滿一名會計師勸阻妻子在食肆外吸煙，向對方「批肘」及出拳襲擊，打鬆會計師的門牙及令他嘴唇受傷，昨日在沙田裁判法院承認一項襲擊致造成身體傷害罪，被判社會服務令一百五十小時。

　　案發地點是沙田置富第一城一間連鎖快餐店外。裁判官杜浩成閱畢感化官的報告後指，被告黃首應否認責任，惟黃隨即解釋是由於太緊張，故「表達錯咗」，使感化官有所誤解。被告承認自己有出手打人，對事件感到後悔，故希望法庭能給他一個機會改過自新，其解釋獲裁判官接納。
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