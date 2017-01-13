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﻿商場回收箱 集禮物送祝福

2017-01-13 列印
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　　施比受更有福！領展旗下十個商場即日起至本月二十二日放置禮物回收箱（見圖），收集保暖衣物、文具、 玩具及糖果，再轉交救世軍贈予有需要人士，為即將來臨的農曆新年送上祝福。

　　領展已是連續第三年與機管局合作舉辦禮物捐贈活動，過去兩年合共收集超過十二萬份禮品，十個商場包括：樂富廣場、赤柱廣場、秀茂坪商場、將軍澳尚德商場及藍田啟田商場等。
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