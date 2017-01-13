﻿爭取十年終建公廁 「沙田阿伯」改善社區

人稱「阿施」的施清談，今年七十歲，住了沙田二十年，對這社區意見多多，卻真的落手落腳做，多年來踴躍投身社區做義務大使，為老友記發聲改善社區建設，包括十年前向政府和區議會爭取興建公廁。至前年，公廁終於落成，他的努力，將沙田變得愈來愈好。



據《東周刊》報道， 「阿施」本周二早上，一如以往到沙田城門河的王屋花園耍太極。他叫這裏為「歡樂公園」：「因為一班老人家一起耍太極十分開心。」「阿施」對這公園一花一草都暸如指掌。說起身後的公廁，娓娓道來它背後的故事。



「阿施」憶述，十年前公廁還未興建，他們這班老人家人有三急，需走五分鐘到附近酒店的廁所。酒店一○年突然鎖上廁所，令他大叫不妙，有老友記因此不再到公園，於是他心生興建公廁的念頭，遂主動致電康文署及區議員提出訴求。



直至一三年，署方回覆他會撥款五百萬起廁所，結果兩年才起好，但總算爭取成功，一班老友記不怕突然人有三急​，公園再次熱鬧起來，高峰期有二十人。除了爭取起公廁外，「阿施」近十年來還有不少「功績」。他○八年與幾位朋友一起參加長者友善社區計劃，主力研究沙田的社區設施，再向相關部門提出改善建議，如他曾跟港鐵的代表開會，爭取東鐵線紅磡至大埔站，每個站增設闊閘機和電梯，並在每卡列車加設關愛座。此外，更發掘了十條適合老人家行的郊遊路線。



去年初，他還加入由香港賽馬會慈善信託基金撥款的項目，與四間老年學研究機構推行「賽馬會齡活城市計劃」，成為沙田區的「齡活大使」，定期搞座談會，收集社區改善建議​。



計劃中，「阿施」與其他三十幾位大使一起出動做問卷調查，收集社區意見，如今他滿腦子改善大計。



