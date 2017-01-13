﻿改革家族生意再起飛 螺絲大王女瞄準目「鏢」

本港工業界有名女中豪傑、「螺絲大王」徐炳光的女兒徐詠琳，沒有靠父蔭，留學美國期間，更修讀女生絕少涉足的汽車設計學系，為免伸手向家人要生活費，更打過十二份兼職，即使捲起衫袖洗廁所也毫無怨言。父親的螺絲廠○九年陷入財政危機，她意識到只得螺絲一門生意太獨沽一味，早年研發一款可調校重量的飛鏢，不但取得世界專利，月前更以三十五歲之齡贏得「香港青年工業家獎」。



新一期《東周刊》報道，○九年徐氏家族的螺絲廠陷入財政危機，父親徐炳光在一對子女之間，選擇交棒予徐詠琳，「當時受金融海嘯影響，加上幾位叔父與爸爸意見不合，私下撬走公司好多定單，幾乎要執笠，睇住爸爸已經六十歲，唔通仲要佢撐頭家撐得咁辛苦嗎？」



臨危受命的她，放棄原在跨國汽車廠的升職機會，返港接手家業，引入現代化管理，大刀闊斧將一千三百人的人手架構，精簡至五百五十人，大大節省生產成本，又運用自己在汽車工程的專業知識，為公司研發出汽車、航拍及醫療產品專用的高端螺絲，成功擴大客路。



「只做螺絲生意，太單一化！」為開拓新出路，她做了不少市場研究，一四年瞄準飛鏢市場大舉進軍，「製造螺絲同飛鏢其實有好多共通點，生產技術難唔到我們。」一五年，她創立子公司「飛鏢工房」，專門生產高質素飛鏢。上一代人打拼出來的螺絲廠，在她手上已成功轉型。



做12份兼職賺生活費



其實，徐父並無刻意要女兒成為女中豪傑，要她接手家業，但她從小就對製造業有興趣，「中學畢業後，我去咗美國加州著名Art Centre College of Design讀汽車設計。」這間貴族學校，「富二代」一籮籮，相比之下，她自言家底簡直是小巫見大巫。「學費唔惹少，計埋生活費，每年要使近一百萬港元。」徐父雖然包辦學費和生活費，但她亦有傲骨，除了接受家人學費資助外，生活費靠自己打多份兼職賺回來，「做過咖啡店侍應，又做過售貨員、雜貨店店員等，做過十二份兼職，洗廁所都唔會托手㬹。」



她認為，「富二代」的標籤有時是有色眼鏡，遮蓋不少可能性，「喺大車廠做汽車設計師，令我明白到，世上無難事，視乎你有無心做，唔好睇死人哋唔得。」