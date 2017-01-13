﻿辣招掃蕩「殭屍車」 澳門加重違泊罰款

澳門地少車多，平均每三人便有一部私家車或電單車，除了對交通構成沉重壓力，亦因車位供不應求，違泊情況相當普遍。為解開違泊成風的交通死結，政府元旦起推出「超級辣招」，將鎖車後的開鎖或拖車費用增加五至十二倍。新例引起全城嘩然，部份車主不滿加幅過高兼且未經諮詢，日前遊行要求撤回加費。



據《東周刊》報道，澳門部份缺德車主長期霸佔路邊錶位兼且不入錶錢，他們漠視被抄牌，因為罰款遠比違例泊街為低；若被鎖車，繳交罰款及開鎖費用後，更有專人來解鎖；就算車輛被拖走，拖車費用連同罰款亦僅數百元，令這類俗稱「殭屍車」遍佈澳門，其他車主「搵位」更難，導致惡性循環，愈來愈多人有樣學樣。



元旦前一日，澳門政府突然公佈新的《交通事務局費用及價金表》，調升多項與車輛有關的收費，並於翌日生效。新收費加幅甚高，如的士牌照的轉移費，由原來二千元升至二萬元；驗車方面如未能合格，重驗費用會由首次的五百元跳升至四千元。



市民遊行反對新罰則



其中一項新收費正正為趕絕「殭屍車」而設，私家車被鎖後的開鎖或拖車費用，由三百元增至一千五百元，如是重型汽車，更由四百五十元暴增逾十二倍至六千元。有關加幅引起全城嘩然，不少市民批評辣招太辣，且沒有公開諮詢。日前，澳門立法會議員高天賜、梁榮仔，及工人自救會伯長李潔明牽頭遊行，反對政府調升有關交通的各項新收費。



交通事務局局長李衍新表示，外界指政府向市民開刀圖利，但事實是該局絕大部份收費，自九八年至今足足有十九年未有調整。他續說，當局和咪錶管理公司拖走「殭屍車」的費用，由霸佔錶位者支付的做法公平，否則按以往蝕本價，拖車並非罰車主，變相罰管理公司。至於新收費公佈後翌日生效，是防止「趕搭尾班車」的情況，屬經濟控車正常手段。他強調，加費是希望市民在買車及用車前多想一想，最終能達到控車效果。