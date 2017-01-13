﻿坐完三年辣稅監 半新盤湧現成樓市生力軍

自從去年十一月樓市無預警地再受辣招突襲，發展商暫緩推盤，二手交投亦急跌，令屋苑盤源買少見少，不過市場有一批半新盤，由於不少是三年前推出，恰好SSD（額外印花稅）鬆綁，該「解辣盤」成樓市生力軍。《東周刊》報道，部份業主放售心切，樂於以低市價沽貨，因此「筍盤匯聚」情況下，準買家遂「冷手執個熱煎堆」，可在不用排隊抽籤，購買樓齡較低或剛入伙的半新盤。



去年十一月樓市辣招使發展商暫緩推盤，致現時餘貨較少，而二手市場亦缺盤，準買家選擇有限，幸好市場有大批「鬆綁盤」應市，即業主持貨足夠三年，現時出售不必再支付辣稅的盤源。



《東周刊》翻查土地註冊處數據，發現今年首六個月「滿監」的，共涉二萬六千伙，當中半新盤涉約七千伙，近期以東涌昇薈表現最突出，代理向《東周刊》表示：「昇薈十二月一日夠期，單月成交錄逾十宗。」



涉2.6萬伙



利嘉閣地產高級經理陳渝東表示，昇薈有近四十個放盤，是現時區內成交最活躍屋苑。他認為，屋苑累積三年盤源，業主放盤意欲特別高，加上屬區內少見的「大則」，都是受歡迎的原因，「昇薈兩房戶大細，等同區內屋苑三房戶，而三房戶更去到逾千呎，供應罕有，因此不少買家特意過嚟睇。」



東涌大盤成交活躍



此外，近年新盤重鎮將軍澳，鬆綁盤亦開始湧現，準買家都對放盤虎視眈眈，其中天晉二期甚受歡迎，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，「有收租客見樓市持續波動，坐完三年辣稅監，想趁現時市旺減磅。」又憧憬政府將於將軍澳港鐵站附近興建新的政府大樓，屆時會推高附近的租賃需求，對樓價亦有支撐作用。



業內人士預期，上半年最大規模的半新盤屬長實的環宇海灣，全盤逾一千七百伙，勢成「解辣盤」生力軍重要一員。



經濟學者關焯照指出，近年地產商積極投地，預期一手市場仍有大量潛在供應，再加有上有鬆綁盤湧現，供應大增下樓價或有回吐壓力，「因為現時放售的大多是投資者，在辣招下他們難以再度入市，將令二手市場供應進一步向上。」



