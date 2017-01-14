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﻿團年飯訂枱旺 大除夕勢爆滿

2017-01-14 列印
■有酒樓負責人表示，今年團年飯較去年加價約半成。資料圖片
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　　年近歲晚，團年飯訂枱高峰期。有酒樓負責人表示，今年團年飯較去年加價約半成，年三十晚訂座率已達八成，相當滿意；亦有中菜館說，今年訂座速度稍慢，但有信心除夕晚上全場爆滿。

　　東海飲食集團高級總監楊位醒說，集團旗下酒樓團年飯每圍約四千至五千元，套餐包括八個傳統餸菜、炒粉麵，及糖水等，價格較去年上調約半成，提早半個月訂座可享優惠，至今訂座率達八成，情況與去年相若，算是理想。「團年飯大部份人都選擇中菜，唔會食西餐，酒樓一定有生意。」

　　留家廚房發言人表示，受經濟市道影響下，訂座速度較去年慢，相信臨近年尾，訂座陸續會來，有信心除夕晚上爆滿，團年飯收費維持不變。
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