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﻿「V」車牌好意頭 料高價拍出

2017-01-14 列印
■車牌拍賣下月十二日舉行，破天荒拍賣自訂車牌號碼「V」。資料圖片
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　　農曆新年車牌拍賣下月十二日舉行，破天荒拍賣自訂車牌號碼「V」，是首次單英文字母車牌競投。有車牌中心負責人估計，成交價或高達五百萬。

        自訂車牌拍賣下月舉行

　　運輸署將拍賣四十五個車輛登記號碼，當中自訂車牌號碼「V」最受矚目。運輸署發言人指，「V」是首個拍賣的單英文字母車牌。

　　優質幸運車牌中心創辦人顏文翰說，車牌「愈少字愈靚」，而「V」有「victory（勝利）」的意思，加上不少富豪都會在農曆新年的拍賣會上「拎個彩」，期望新一年打響頭炮，估計「V」車牌成交價可高達五百萬元。
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