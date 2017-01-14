﻿太年輕 曾被懷疑身份 數學神童18歲任UCLA助理教授

「數學神童」再創神話！曾以九歲之齡獲浸會大學取錄的沈詩鈞（March Boedihardjo），在本港完成學士及碩士課程後，遠赴美國進修。轉眼他已十八歲，剛完成博士課程，於全球大學排名第十的美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）擔任客席助理教授，任期三年。他接受本港傳媒訪問時說，很享受研究數學及教學，並指若有第二次機會，仍會選擇同一條路，跳過中學，直升大學。



○七年，年僅九歲的沈詩鈞憑英國高考2A1B佳績，獲浸大數學系破格取錄，成為香港最年輕的大學生。四年後，他完成浸大學士及碩士課程，遠赴美國德州農工大學當一年訪問學人，繼而在該校攻讀博士學位。他剛以十八歲之齡完成博士課程，在UCLA數學系擔任客席助理教授，研究範圍為泛函分析（Functional Analysis），同時在今個學年教授機率（Probability Theory）課程。



沈詩鈞接受傳媒電郵訪問時指，非常享受研究數學及教學，並稱目前只教過約四十人的課堂，形容是很理想的人數，不太喜歡教太多學生的課堂。他笑言，自己太年輕，有學生在第一堂時曾疑惑他是否導師，隨着時間過去，學生已習慣。



他早年曾說過長大後希望能成為講師，他在UCLA教學是圓了部份願望，暫未知道為期三年的職位合約完結後會做甚麼，又明言若能有第二次機會選擇，仍會走同一條路，跳過中學。



沈詩鈞的父親沈振雄為印尼華僑，其長子沈怡謀（Horatio Boedihardjo）亦是天才，十四歲時入讀牛津大學，攻讀數學系。沈振雄早年接受訪問時指，每天會抽一小時為兒子講解《三國演義》故事，教導歷史及做人道理，亦會透過閱讀訓練兒子的專注力。