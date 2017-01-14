﻿湯家驊：中央未批財爺辭職難服眾

民主思路召集人湯家驊認為，中央至今未批准曾俊華辭職難以令人信服，又指林鄭月娥日前在政府閉門研討會質疑政府現行的理財理念，有可能是針對曾俊華。工聯會立法會議員黃國健則指，若曾俊華堅持參選，會損害與中央的關係。



湯家驊昨在電台節目指，中央在處理請辭問題上做法令人難以信服，認為即使不喜歡該人參選，亦應按正常程序處理，此舉反令外界認為林鄭月娥是親中人物。他又指，林鄭月娥日前在公務員內部研討會上，以三分一時間講述政府理財理念，指現時財政儲備已超過政府二十四個月支出的水平，質疑是否有結構性財赤的說法，可能有針對曾俊華的意思。



黃國健則指，曾俊華辭職已一個月，仍未獲中央批准，認為中央的訊息已很清楚，認為若曾俊華堅持參選，會損害與中央關係，又指特首施政要依靠北京，難以想像特首和北京關係不密切的情況。