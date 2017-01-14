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﻿海洋公園40元門票  下周一發售

2017-01-14 列印
　　海洋公園為慶祝四十周年特別推出的四十元港人專享優惠門票，本周四推出時因反應過於熱烈而急煞停。

  公園昨表示，港人專享四十元優惠門票將於下周一上午八時起至二十七日，在海洋公園售票處發售，成功購得優惠門票的市民，入場時與同行者需一同出示香港身份證明文件或香港出生證明書，方可進場。

　　而未能成功購得優惠門票的香港市民，仍可在售票處出示香港身份證明文件或香港出生證明書，以八折優惠價購買即日門票。海洋公園對市民熱烈支持表示感謝。
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