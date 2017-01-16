﻿暢銷歐美亞包括中港 三文魚不宜生吃 阿拉斯加樣本有蟲

野生三文魚有蟲，不宜生吃！外國最新研究發現，美國阿拉斯加捕獲的野生三文魚帶有日本絛蟲，並警告在北美太平洋海岸一帶捕獲的野生三文魚，均可能有這種寄生蟲，並以非急凍方式輸往全球各地，當中包括中國和歐洲，食客隨時禍從口入！飲食界人士稱，阿拉斯加野生三文魚肉色赤紅，建議市民少吃為妙。



美國疾控中心在最新期刊發表報告，指捷克科學院研究團隊一三年在阿拉斯加中南部捕捉數個品種共六十四條野生三文魚，研究發現在樣本裏肌肉組織樣本中找到約八至十五毫米長的日本絛蟲（Japanese broad tapeworm）。



「日本絛蟲」藏魚肉中



過往研究人員相信，日本絛蟲只在亞洲魚類身上找到；但最新研究結果顯示，這種寄生蟲亦在太平洋另一端的野生三文魚身上找得到。研究團隊指，多達四個太平洋的三文魚品種帶有日本絛蟲，警告北美太平洋海岸一帶捕獲的野生三文魚均可能「有蟲」。



研究特別指，這些野生三文魚行銷全球，並非以急凍方式出口至中國、歐洲、紐西蘭及美國俄亥俄州等地，食客會面對寄生蟲食進肚內的風險。領導這次研究的科學家指，食客一旦體內生蟲，嚴重者可致腸梗阻塞、膽管疼痛發炎等疾病。



本港主要輸入挪威貨



港人愛吃三文魚，如何「吃得安全」？餐務管理協會主席楊位醒指，本港入口三文魚來自世界各地，當中包括挪威及丹麥，亦有來自美國阿拉斯加，以及人工飼養的三文魚，業界可從入口證明書了解三文魚來源地，呼籲業界從信譽良好供應商入貨。



敘福樓集團執行董事黃傑龍稱，本港較少入口阿拉斯加的野生三文魚，其集團入口的三文魚來自挪威人工飼養場。他指，野生三文魚不宜生食。他又教市民分辨魚肉種類，阿拉斯加野生三文魚肉色赤色，油份較少，不見白色紋理；挪威三文魚肉色多呈橙色，有較多白紋油份。



食安中心提醒市民，海魚（包括三文魚和吞拿魚）及淡水魚均可能含寄生蟲，長者、幼童、孕婦及免疫系統較弱等高危人士不宜生吃魚類。業界應將供生吃的魚類置於零下二十度或以下冷凍七天，或於零下三十五度冷凍約二十小時，殺死寄生蟲。



