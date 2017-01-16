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﻿鹹淡水魚 食家倡熟食

2017-01-16 列印
■家庭醫生鄭志文指日本絛蟲可導致宿主貧血。
■日本絛蟲成蟲長度超過十米，寄生人體時吸取維他命B。
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　　飲食業界指，魚生是高風險食物，野生三文魚活於鹹淡水交界，易生寄生蟲，建議市民選擇有衞生認證的三文魚進食。

　　食家劉晉表示，他少食三文魚，且不會生食，因野生三文魚活於鹹淡水交界，易生寄生蟲，宜烹煮至全熟，市民必須弄清楚三文魚的產地和生產方式，最可靠是選擇有衞生認證產品。

　　餐務管理協會主席楊位醒指，政府對魚生有發牌制度，規管衛生及安全，但魚生是高風險的食物，易含菌及寄生蟲，市民進食前須評估風險。
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