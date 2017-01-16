﻿「絛蟲」吸維他命B 嚴重可致神經錯亂

日本絛蟲屬寄生蟲的一種，家庭醫生鄭志文指該種寄生蟲可在人體腸胃內慢慢生長，吸收維他命B12，有機會導致宿主貧血，最嚴重可影響神經功能。



鄭志文指，日本絛蟲在人體腸胃內生長，不會致人於死地，牠在人體內「慢慢生活，和平共處」，或會引起輕微肚痛或胃痛，但仍會帶來健康風險，因牠會吸收人體內的維他命B12，或導致宿主貧血，「因為佢食晒啲維他命B12，無咗呢個營養，就無貧血都會有貧血」，最嚴重可影響神經功能，令宿主神經錯亂。



鄭志文表示，該寄生蟲或可能透過排便排出體外，若在大便驗到該蟲或蟲蛋，口服除蟲藥便可根治。