﻿林鄭行山 曾俊華食火腩飯 四潛在參選人落區鬥人氣

多名潛在特首候選人，積極備戰，各人四出活動，體察民情。政務司司長林鄭月娥昨日到大潭郊野公園行山，不少市民向她說加油，支持她參選；財政司司長曾俊華在網上貼文，指上周到黃大仙了解基層生活，在「冬菇亭」品嚐價值五十元的「男人的浪漫」——豆腐火腩飯，認為價錢不便宜；新民黨主席葉劉淑儀，則到訪昔日時常幫襯的髮型屋；退休大法官胡國興在fb恭喜港超聯球隊傑志贏得高級組銀牌決賽冠軍。



林鄭月娥昨與行政會議成員陳智思到大潭郊野公園郊遊。陳智思在個人網誌上載多張照片，可見林鄭臉帶笑容與多名市民合照，更有市民舉起拇指，以示支持。陳智思形容，林鄭很受市民歡迎，很多人主動與她合照，更有人向她說加油。



陳智思︰市民歡迎林鄭



曾俊華昨午在其fb專頁上載照片，並指上周到訪黃大仙上、下邨，了解基層市民的生活狀況。他說，在兩個多小時的行程中，先接觸了邨內的晨運街坊，聆聽長者的需求，又跟商戶交流，了解他們的營商情況和困難。



至中午，曾俊華到「冬菇亭」午膳，品嚐「男人的浪漫」，即豆腐火腩飯，並說：「一個碟頭飯賣五十元，確實不算便宜。」他指，食物價格和租金、工資水平掛鈎，要處理好市民一頓飯，背後的經濟問題千絲萬縷，政府必須從宏觀角度入手，紓緩企業的經營壓力，讓市民享受一頓安樂茶飯。



葉劉坪石邨探老街坊



葉劉淑儀昨晚在fb上載日前到訪坪石邨的短片，她指自己家住飛鵝山二十多年，經常去到坪石邨洗頭、洗衣服、買餸和買生果，與街坊和商舖十分熟稔，日前抽空探望老友，包括替她理髮的「高佬」和生果檔的老闆，又提及生果檔老闆向她表達意見，不希望小店被領展侵佔。



另外，宣佈參選的退休大法官胡國興，昨亦在fb恭喜港超聯球隊傑志贏得高級組銀牌決賽冠軍，並期望傑志會長伍健能夠為本地球壇，尤其是青年訓練繼續出力。