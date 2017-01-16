﻿車長涉危駕被捕 巴士翻側過程僅四秒

藍田前晚發生城巴翻側釀一死十八傷車禍，有乘客稱肇事巴士開得快。有市民的「車Cam」拍下該巴士撞車片段，見當時巴士沿路上斜前方交通暢順，其後巴士卻撞壆翻側，過程僅約四秒。



警方以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕車長，調查後昨已獲准保釋候查。據悉他患有高血壓及意外前曾服藥，並報稱意外時暈一暈。警方稱，巴士已被拖至九龍灣車廠候驗，警方會就現場路面設計、巴士機件及司機精神狀況等三方面調查意外原因。城巴就事件向死傷者及家屬致以深切慰問，並全力協助警方調查。



死者女乘客鍾綺華（四十三歲），意外後被救出時證實當場死亡，惟暫未了解其背景身世。十八名傷者治療後，三人情況嚴重，十人情況穩定，其餘五人已經出院。其中一名情況穩定的姓鄒（三十九歲）女傷者一度危殆，她車禍時坐下層左邊後排倒後位，意外中手指骨折斷，頸椎第二節亦出現骨裂，幸未有移位，但須以頸箍固定。



危殆女傷者轉穩定



昨日有多名巴士車長得悉意外到現場視察環境。一名姓黃女街坊到現場獻花哀悼，並雙手合十拜祭。她自言對事件感到難過，特意在上班前到來悼念。



肇事681號線城巴來往馬鞍山市中心至中環，大部份路段行走高速公路。有乘客指，搭乘該路線由馬鞍山到達灣仔半小時便到。城巴職工會理事長鄧善慶表示，在繁忙時間，只花半小時由馬鞍山到達灣仔是不可能。如道路暢順仍有機會在半小時內到東隧口。他又強調，每輛城巴最高時速均被「鎖死」在七十公里，故不存在超速問題。