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﻿九龍醫院女醫生曾遭非禮

2017-01-16 列印
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　　九龍醫院接連揭發懷疑風化事件，繼日前一名十七歲男病人報稱遭男院友猥褻侵犯；消息指，二○一五年，一名女醫生在同一病房遭男病人摸胸非禮，院方已即時報警及向醫管局呈報，院方成立獨立專家小組仔細審核個案後，提出改善建議，包括檢討病房運作程序。

　　至於該院日前揭發有男病人被性侵犯事件，消息指，其中一名疑犯是愛滋病帶菌者，而被性侵的男病人，目前正接受抗HIV（愛滋病毒）治療。食物及衞生局局長高永文（見圖）昨表示關注事件，但基於私隱，不方便透露病人的詳情，醫院會為受害病人提供所需和合適的治療和檢查，並會研究如何提升措施，保障一些沒有能力保護自己的病人。
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