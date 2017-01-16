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﻿團體促《施政》取消強積金對沖

2017-01-16 列印
■職工盟爭取退休保障。
■工聯會請願，要求取消強積金對沖。
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　　行政長官梁振英即將於本周三發表任內最後一份《施政報告》，多個團體昨早到政府總部外請願，表達不同訴求，工聯會要求政府取消強積金對沖機制、民建聯希望政府兌現三年上樓承諾、社區組織協會則期望每年興建至少三萬五千個公屋單位、西九新動力則提出改革強積金制度改以中央公積金取替等。
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