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﻿拖板疑短路 公屋閉門火

2017-01-16 列印
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        東涌逸東邨一單位昨午發生閉門火警，有住客發現單位起火，火舌從窗口冒出報警。消防員到場二十多分鐘後救熄火警，但起火單位嚴重損毀。火警中有約一百五十名住客自行疏散落地下，無人受傷。

　　現場為逸東邨雍逸樓七樓一單位，昨午三時許，單位內住客全部外出，有途人路經大廈對開，發現該單位閉門失火，火舌夾着濃煙從單位窗門冒出報警。警員到場封鎖火警現場對開路面，消防員出動一條喉及一隊煙帽隊進入火警撲救。

　　消防破門入單位後，約二十五分鐘後將火救熄，單位嚴重焚毀，幸無人受傷。火警中大廈有約一百五十名住客自行疏散到地下安全地方逃火。警員事後聯絡單位戶主協助調查，消防調查後，發現單位內一個插着電器拖板嚴重焚毀，懷疑拖板短路引起火警，認為起火原因無可疑。
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