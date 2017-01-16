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﻿九巴埋站 釀三車串撞

2017-01-16 列印
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　　昨中午十二時許，馬鞍山發生涉及九巴及新巴共三輛巴士追撞意外，一輛八十五X線九巴至恆信街一個巴士站埋站時失控，撞向前面一輛六八二號線新巴車尾，再將其推前撞向一輛八十七D線九巴車尾。

　　意外中，失控九巴部份車頭衝上行人路撞及車站牌，車頭擋風玻璃破裂。意外中新巴上兩名四十二及六十八歲乘客及失控九巴司機輕傷，報警後全部送院治理。三車司機均通過呼氣測試，警方事後拖走肇事巴士及調查意外原因。
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