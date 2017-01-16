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﻿大埔警署變身「綠匯學苑」 活化歷史建築有成果

2017-01-16 列印
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　　政府近年積極把合適的政府歷史建築納入「活化歷史建築伙伴計劃」活化再用，發展局局長陳茂波昨網上撰文，特別介紹早前獲獎的「綠匯學苑」（見圖），認為活化政府歷史建築已取得了一定成果。面對社會時有就保育與發展出現爭議，陳茂波坦言香港寸金尺土，要平衡保育和發展並不容易，希望集合眾人智慧，探討如何適當地挑選、保護、保存和活化香港珍貴的歷史文化遺產。

　　「綠匯學苑」早前榮獲「聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎」的榮譽獎，該處前身是舊大埔警署，屬於一級歷史建築，在發展局第二期活化計劃下，警署由嘉道理農場暨植物園活化為「綠匯學苑」，旨在推廣可持續生活理念。陳茂波認為，項目能獲得海外殊榮，顯示活化計劃的成功和國際的認可，會繼續努力，活化更多歷史建築。
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