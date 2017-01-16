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﻿黃之鋒再赴台 未遇抗議

2017-01-16 列印
■黃之鋒昨在facebook「打卡」，留言指在台灣誠品見到立法會議員朱凱廸的人像畫。網上圖片
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　　「香港眾志」秘書長黃之鋒本月初到台灣時遇到示威，場面一度混亂，黃前日再次前往台灣出席研討活動，未再遇到抗議。據了解，台灣當局動員今次動員近百名警員戒備，並有十多員便衣警員貼身保護，陪同他入境及離開機場。

　　據悉，黃之鋒今次到台灣，是參加由民進黨新潮流智庫主辦的「兩岸政經研習營」，屆時並會與民進黨青年部主任黃守達，以「台港民主未來」為題對談。

  內地《人民日報》海外版前日發表《「港獨」來一次打一次》的文章，引述台灣「中華愛國同心會」會長周慶峻指，痛恨「外地人」到台灣鼓吹「台獨」，續稱「他如果敢來，來一次，我們打一次」。
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