﻿孩子過量進補易性早熟

不少父母都認為進補能促進孩子身體健康及成長，中醫師表示，這非必然，不當補身或進補過量，反而對兒童有不良影響。文：衞兒



註冊中醫林志恆指出，由於兒童體質嬌弱，陰陽尚未平衡，加上臟腑柔弱，氣血未足，因此肺、脾、腎三處都較易出問題。



先斷症後調理



「不過，如果兒童身體健康，身高、體重都不低於正常生長線，且睡眠及胃口均沒問題，即代表毋須刻意進補。另建議服用任何進補方前，都必須經專業中醫師斷症，因應體質進行調理，因為即使同一條方，也需要按個人情況作調校，方可避免顧此失彼。」



中醫指引宜忌



由於兒童體質發展未成熟，一般大人常用的清熱、溫補或苦寒性的中藥、大補藥方等都不適合兒童服用。例如常用於補血的阿膠、補氣補血的燕窩，以至陽虛者常服的鹿茸和人參、紅參等，這類大補藥材，孩童均不宜。因這類藥材會干擾兒童正常發育，過於頻繁或大量補身，反而有機會損害孩子的脾胃功能，阻礙其他營養物質的吸收。進補方式也以藥材煮粥或製成餸菜為宜，這樣能令兒童較容易吸收，避免用燉湯等方式，此法較難以吸收。



很多家長怕子女長不高，很早便給孩子進食大量補品，但如在兒童第二性徵出現前便過度進補，很易引致性早熟，這會刺激骨齡進度超前，令身高反而較矮。



如有生長遲緩情況應詳細找出成因，在醫師指導下於第二性徵出現後才再開始調補脾胃及改善腎功能，促進骨骼生長。



兒童補身重點



‧補肺減患傷風



徵狀：常感冒、咳嗽、哮喘、氣管炎或鼻敏感。



常用材料：黨參、北、木耳、瘦肉等。



功效：改善免疫力，減少傷風感冒。



‧強化脾胃助吸收



徵狀：食欲減少、消化不良、肚痛腹瀉、大便稀溏。



常用材料：陳皮、生薑、茯苓、鮮淮山等。



功效：改善腸道營養吸收，促進兒童身心成長。



‧改善腎虛促成長



徵狀：常有遺尿、身高體重發展緩慢，智力以至站立、走路均較同年兒童欠佳。



常用材料：芝麻、益智仁、花生、核桃等。



功效：改善腸道營養吸收，促進發育。