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﻿通風康復巴「後門大開」

2017-01-16 列印
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  網民Wasabi Tse昨在facebook群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」中上傳一張圖片，但見一輛康復巴士「後門大開」在隧道中行駛，情景令抹一把汗。上傳者形容「好通風」，有網民反問莫非「要嚟跳車用？」。
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