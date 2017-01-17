﻿前會員：付費3000無次貼中 波馬流料群組 網上釣水魚

網上出售波馬「貼士」招收會員的專頁年前興起，近期如雨後春筍，增至六十個或以上。有關專頁在社交網站上載大量照片，經常貼中波纜或馬纜，輕易贏大錢，吸引不少人入會。本報記者放蛇聯絡部份會員，不少人投訴有關網頁提供「山埃貼士」；有人付款後獲得三次「流料」後，便再無收到「貼士」。



年前社交網站出現不少招收會員、出售賭波賭馬貼士的專頁，本報記者粗略點算，至今增至六十多個。記者「放蛇」，試探《XX球X世界》、《XXX哥Tips》及《XXXX黑X大戶》等，部份聲稱「命中超越八成」、「入會即賺十萬」及「繼續命中好成績」招徠。有關專頁更附上相片，顯示中獎贏得大疊鈔票，吸引不少人查詢入會。



記者發現，這些專頁收費相差甚大，月費由八百元至近六千元不等，顧客將月費過戶至銀行或馬會戶口，就可透過手機通訊程式定期收到貼士。當中有人聲稱，每日提供三場大戶重心貼士，亦有人指有三十天貼士提供。記者表示不諳賭博後，他們稱會為新手提供教學，但卻拒絕記者要求「試料」。



月費最貴收六千



記者查問若「貼士」不準，可否「回水」或在月費扣減時，多數貼士專頁不回應；有的則解釋︰「未試過唔太中。」亦有專頁回應︰「你贏咗十萬會唔會分返九萬我，如果會，（我）回水有乜所謂！」



有曾購買「貼士」的前會員向本報透露，他花費港幣三千多元月費入會，僅獲五次「貼士」，沒有一次中，他多次發短訊追問，不獲回覆。亦有網民懷疑受騙，他指加入一個月費會員計劃後，連續獲三日「流料」，到第四天再無收到新貼士，對方更「玩失蹤」。亦有人懷疑「貼士」專頁將所有賽果所有可能性向不同會員提供，實行「大包圍」，當中必有人中獎，專頁只把中獎的紀錄上載網上，以招攬更多客仔。



收款不供料 涉不良銷售



執業大律師陸偉雄指，招收會員賣貼士的專頁走法律罅，當中宣傳字眼難以證明其真實程度，而「玩失蹤」的問題更涉及不良銷售手法，受害人可向海關報案。陸奉勸市民勿輕信這類專頁。海關發言人表示，貼士專頁有否違反《商品說明條例》，每宗個案情況不同，須視乎實際調查結果及相關證據才能判斷。