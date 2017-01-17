﻿良好管治須增公眾參與 林鄭參選特首建立和諧社會

特首選戰拉開序幕，先後辭職的曾俊華和林鄭月娥昨午獲中央批准免去原官職，林鄭短短三小時後宣佈參選，稱自己熱愛香港及關心七百多萬人的福祉，希望繼續服務市民，延續今屆政府「以人為本」的民生工作，但認同良好管治，要增加公眾參與、建立和諧社會及提高管治的透明度。她又否認自己是福利主義者。



林鄭在其競選辦主任陳智思陪同下，於灣仔會展開記招，公佈參選，「我願意在這個時候，肩負重任，和廣大市民一起同行，再創新高峰」。她指，一個多月前發表的「香港新願景」演說，明白社會一些情況令人灰心，當時她說：「我相信只要我們仍然愛這個城市，我說的香港新願景是可望可及的。」她決定參選，因熱愛香港，關心七百多萬港人的福祉。



關心700萬港人福祉



林鄭表示，為官三十六年，最喜歡是社署署長工作，實現她學生時代有志當「北斗星」的夢想，亦令她深深體會到關愛互助、和諧共融是社會最大資產。她認為，下屆政府應延續良好政策，繼續推行「以人為本」的民生工作，並要解決房屋問題、推動科技及文化創意產業發展、協助青年人創業及就業等。



被問及延續梁振英政策會否失分，她指「延續良好政策係一件事，但良好管治恐怕要求更高，要多啲公眾參與，建立和諧社會，更加包容，管治上透明度更高，我都會記喺心裏面，如成為下任特首，呢啲工作同目標，我會努力去做」。被問到籌組管治班子，林鄭回應，若她當選，「下一任政府管治團隊係需要注入新血」。



否認是福利主義者



有指林鄭任內不少政策惹爭議，泛民形容她為「梁振英2.0」，她回應，只要做事便有爭議，「如果無爭議，不被人批評，只有一個方法，就係不做事，不做事唔係我為官態度」。



有指商界擔心她是福利主義者，她指自己支持自由經濟，認為資本主義對香港是最好的方程式。林鄭競選辦主任陳智思表示，下月三日造勢大會將會公佈競選班底，並透露夏佳理是主席團成員，而前副廣播處長戴健文義務擔任傳媒聯絡工作。林鄭在記者會結束後，換上黑色素服，出席女高音歌唱家費明儀喪禮。