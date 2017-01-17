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﻿宗教理由可豁免戴頭盔

2017-01-17 列印
　　旺角奪命車禍中，肇事印度裔電單車司機駕車時沒有戴頭盔，但沒有違法。法例規定，若有宗教理由，可向運輸署署長提出豁免申請，若獲准則不用戴頭盔駕駛。

　　根據香港法例第三七四章《道路交通（安全裝備）規例》，電單車行駛時，司機及乘客必須戴上認可防護頭盔，違者最高罰款五千元及入獄三個月。

　　若因宗教或其他原因不能戴頭盔，例如錫克教徒因須要纏上頭巾或蓄有長髮綹，則必須向運輸署署長提出豁免申請。但當遇交通意外或被警務人員截查時，獲豁免者亦需要向警員出示有關文件。
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