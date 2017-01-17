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﻿警破毒品分銷中心檢百萬貨

2017-01-17 列印
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　　警方毒品調查科在觀塘破獲一個毒品分銷中心。昨晨十時，探員在觀塘道四三六號觀塘工業中心四期埋伏，見一名目標男子在其中一個樓層電梯大堂出現上前截查，在其身上檢獲兩包共重三十六克海洛英。

　　事後探員再押他返回租用單位搜查，再檢獲十包及三塊磚狀海洛英，共重一點三公斤，以及一批包裝毒品工具，以販毒之名將其拘捕，檢獲毒品總值約一百萬元，事後將被捕男子及毒品帶署調查。被捕男子姓何（四十二歲，見圖），報稱無業，警方仍調查其背景及檢獲毒品在何處販賣。
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