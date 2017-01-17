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﻿勒索軟件侵電腦增逾五倍

2017-01-17 列印
         網絡罪行防不勝防，香港電腦保安事故協調中心統計，去年共處理逾六千多宗保安事故，按年增加兩成多，當中發現以加密勒索軟件上升幅度最明顯，按年暴增逾五倍，多達三百多宗。

　　中心指出，去年黑客使用的勒索軟件多以「無差別攻擊」，利用電郵引誘事主點擊連結後入侵於其的電腦系統內。香港生產力促進局呼籲市民要提高警惕，注意網絡安全，包括開啟電子郵件時要保持警戒心。
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