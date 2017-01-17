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日報新聞 > 港聞

﻿傳國泰裁員改航班策略

2017-01-17 列印
　　航空業競爭激烈，有外媒報道，國泰航空（293）行政總裁朱國樑將於本周公佈重大重組計劃，消息指，將包括裁員等成本削減措施，面對內地航空業務競爭激烈，以及人民幣貶值，國泰或會將更多航班轉讓至主力內地省市的港龍航空。國泰回應本報查詢時，未有正面回應會否裁員及改變航班策略，只表示公司將在年度領導會議上，向約三百五十位高級管理人員講解新業務策略，會議焦點是解釋新策略方針的由來，措施如何應對當前挑戰，以及新策略會如何改變作業模式。
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