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﻿羅冠聰遇襲案再拘一婦

2017-01-17 列印
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　　香港眾志的立法會議員羅冠聰，上周日在機場遇襲案，警方重案組探員調查後，昨日在將軍澳再拘捕一名六十七歲姓鄺女子，她涉嫌普通襲擊及非法集結被捕。案件至今已有五人被捕。

　　警方指，案件新界南總區探員仍在進行調查中，不排除日後再有更多人落網。警方強調，絕不姑息任何暴力行為，不論任何背景的人士違法，警方定會不偏不倚、公平公正地作出處理。

　　上周日，羅冠聰由台灣參加論壇返港時，在機場遇上示威，其間遭人扯破衣服及淋潑液體。案中另有三名在場採訪的記者同樣遇襲，其中兩名記者要送院。
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