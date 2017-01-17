 Advertisement
  • 2017年1月17日 星期二
  • 17º
  • 75%
熱門： 城巴陳茂波曾俊華林鄭月娥張敬軒

日報新聞 > 港聞

﻿前哈羅員工涉騙家長360萬

2017-01-17 列印
■兩被告朱柳英（左）及吳美全（右）。
Previous Next

　　名人富商爭相安排子女入讀、有「貴族學校」之稱的哈羅香港國際學校，一名前助理入學主任以上海分校籌款為名，詐騙及企圖詐騙三名家長共三百六十萬元，訛稱可讓其子女優先入學，並兩度將贓款存入冒充學校高層的男友戶口，案件昨日在區域法院開審，法庭命令不可公開家長及學生姓名。

　　案發於前年四月至去年三月，首被告朱柳英（二十七歲）否認兩項欺詐罪及一項企圖欺詐罪；次被告吳美全（二十五歲）否認兩項洗黑錢罪，據知二人現為夫妻關係。

　　本案涉及三個家庭，其中兩個家庭被騙共二百一十萬元；另一家庭原本打算分兩期支付一百五十萬元贊助費，但最終向其他職員再度查詢下，發現並無籌款之事。

　　控方指，其中一名家長將事件告知哈羅香港的管理層，朱在去年三月十四日已被辭退。控方今日將傳召證人作供。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd